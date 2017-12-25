Альянс Франсез Казань

Общая информация

Организация была открыта в Казани в 2006 году.

Задачи организации:

♦ распространение французского языка на территории Республики Татарстан

♦ объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка, французской мысли и культуры Франции

♦ развитие языковых, культурных и иных обменов, содействующих сближению между Россией и Францией

«Альянс Франсез-Казань» осуществляет следующие виды деятельности:



♦ содействие изучению французского языка

♦ организация международных экзаменов по францусзкому языку DELF DALF

♦ работа медиатеки (художественная литература, справочные материалы по французскому языку и культуре)

♦ организация культурных мероприятий (спектаклей, концертов, выставок, конференций и др.) и встреч развлекательного характера с участием представителей Франции и франкоязычных стран

♦ содействие в организации языковых стажировок по французскому языку в России и во Франции

Руководитель — Губайдуллина Роза Ильинична

Губайдуллина Роза Ильинична





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