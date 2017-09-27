Татарстанское отделение партии «Альянс Зеленых - Народная партия»

Общая информация

Партия «Альянс Зеленых - Народная партия» была учреждена в 2012 году. Партия имеет 65 региональных отделений.Основной задачей партии «Альянс зелёных — Народная партия» является создание зелёной партии европейского типа, играющей весомую роль в процессе принятия политических решений на всех уровнях. Партия призвана выступать за универсальные ценности всех россиян: достойные и комфортные условия жизни, ответственное отношение к природе и её ресурсам, благоприятную окружающую среду для здоровой жизнедеятельности.

Руководитель в РТ - Котермин Леонид Николаевич

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