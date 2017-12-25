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АО КБ Юнистрим

Финансы, Банки

Общая информация

В 2001 году банк создал свою систему денежных переводов и вплоть до 2006 года данный вид деятельности составлял основную часть бизнеса банка. В 2006 году руководство банка приняло решение о переводе банка в ОАО «КБ «Юнистрим». В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на АО.

Акционеры: председатель совета директоров Гагик Закарян (50%), член совета директоров Георгий Писков с долями по (50%).


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Нариманова,44
  • Телефон: 8 800 333-22-44
  • Email: relations@unistream.com
  • Сайт: www.unistream.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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