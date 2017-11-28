ТРО Профсоюз машиностроителей РФ
Общая информация
ТРО профсоюза машиностроителей РФ занимается защитой интересов своих членов при:
— регулировании трудовых отношений на предприятии;
— несчастном случае на производстве;
— взаимоотношениях с органами исполнительной власти и местного самоуправления, отделениями Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования, управлениями ЖКХ;
— правовом разрешении бытовых, семейных вопросов и др.
Руководитель — Павлова Лидия Петровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 203
- Телефон: (843) 236-89-43
- Email: profmash@mi.ru
- Сайт: www.profmash-rt.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017