ТРО Российский профсоюз работников хим отраслей промышленности
Общая информация
Татарстанская Республиканская организация Росхимпрофсоюза зарегистрирована в 1999 году. Высшим органом Татарстанской организации Росхимпрофсоюза является конференция.
Росхипрфсоюз объединяет 61 первичную профсоюзную организацию. Членские организации объединяют 51 тысячи 457 членов профсоюза — работников предприятий, организаций отрасли, в том числе 3163 учащихся и 10 тысяч 14 неработающих пенсионеров.
Главной целью Росхимпрофсоюза является защита социально-экономических, трудовых прав и интересов своих членов, представительство трудового коллектива при заключении коллективных договоров.
Руководитель — Левагина Татьяна Петровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 211, 311, 312
- Телефон: (843) 236-99-57
- Email: chemprof-rt@mail.ru
- Сайт: www.chemprof-rt.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017