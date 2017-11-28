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ТРО Российский профсоюз работников хим отраслей промышленности

Общая информация

Татарстанская Республиканская организация Росхимпрофсоюза зарегистрирована в 1999 году. Высшим органом Татарстанской организации Росхимпрофсоюза является конференция.

Росхипрфсоюз объединяет 61 первичную профсоюзную организацию. Членские организации объединяют 51 тысячи 457 членов профсоюза — работников предприятий, организаций отрасли, в том числе 3163 учащихся и 10 тысяч 14 неработающих пенсионеров.

Главной целью Росхимпрофсоюза является защита социально-экономических, трудовых прав и интересов своих членов, представительство трудового коллектива при заключении коллективных договоров.

Руководитель — Левагина Татьяна Петровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 211, 311, 312
  • Телефон: (843) 236-99-57
  • Email: chemprof-rt@mail.ru
  • Сайт: www.chemprof-rt.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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