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ТРО нефтегазстройпрофсоюза РФ

Общая информация

В настоящее время Татарстанская республиканская организация объединяет свыше 16 тыс. трудящихся, занятых в нефтяной, газовой отраслях промышленности, строительства объектов нефтегазового комплекса, газификации и эксплуатации газового хозяйства.

Работа ТРО Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства направлена на обеспечение достойного уровня жизни и условий труда членов профсоюза, полной занятости работников отрасли, на укрепление и сохранение организационного строения профсоюза.

Руководитель - Шарапов Мансур Мукатдисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 46
  • Телефон: (8553) 43-94-84
  • Email: profsousi@tro-ngsp.ru
  • Сайт: www.trongsp-rogwu.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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