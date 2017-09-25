ТРО Российского профсоюза работников культуры

Общая информация

Татарская республиканская организация Российского профессионального союза работников культуры объединяет 309 первичных профсоюзных организаций, 43 райкома (горкома) профсоюза, на учете в которых состоит более 19 тысяч членов профсоюза работающих во всех сферах отрасли, студентов и учащихся образовательных учреждений высшего и среднего звена.

Основные задачи: укрепление сплоченности и единства профессионального союза работников культуры, последовательное осуществление защиты профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и интересов работников культуры, охраны их труда и здоровья, повышения качества жизни, всесторонняя поддержка молодежи отрасли.



Руководитель - Сабитова Альбина Фаридовна

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