ТРО всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
Общая информация
ТРО всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности является общероссийской общественной организацией. Входит в состав Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ).
Профсоюз создан для защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, коллектива работников, а также для представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей организаци.
Руководитель - Кузьмичева Елена Ивановна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 310
- Телефон: (843) 236-92-61
- Email: vprop-tatar@mail.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017