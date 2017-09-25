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ТРО всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности

Общая информация

ТРО всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности является общероссийской общественной организацией. Входит в состав Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ).

Профсоюз создан для защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, коллектива работников, а также для представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей организаци.

Руководитель - Кузьмичева Елена Ивановна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 310
  • Телефон: (843) 236-92-61
  • Email: vprop-tatar@mail.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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