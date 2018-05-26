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ГБУ Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ

ГБУ Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» было создано в 2004 году.

Направления деятельности Центра являются:
— организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований

— проведение экономических экспертиз, разработка экономических проектов

— подготовка заключений и рекомендаций в области экономической и социальной политики правительственных органов и органов представительной власти

— выработка долгосрочных прогнозов и рекомендаций для органов государственного управления Республики Татарстан

— проведение экспертиз законопроектов-

ежегодное издание сборника научных трудов сотрудников Центра и аспирантов

— очная и заочная аспирантура по специальностям: экономические науки, социология, право, политология, социальная философия.

Руководитель — Сафиуллин Марат Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 23, литер 1, этаж 4
  • Телефон: (843) 292-00-10
  • Email: cpei@mail.ru
  • Сайт: www.cpei.tatar.ru

Дата последнего обновления: 26.05.2018

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