ПАО Банк Югра
Общая информация
Банк был основан в 1990 году на основе отделения Промстройбанка СССР, и связан изначально с компанией «Славнефть». После смены состава акционеров в 2013 в банке было принято решение о проведении ребрендинга и выхода за пределы Сибири.
Акционеры: Михаил Гребешев (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Декабристов,100
- Телефон: (843) 567-12-09
- Email: info@jugra.ru
- Сайт: www.jugra.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017