ПАО Банк Югра

Общая информация

Банк был основан в 1990 году на основе отделения Промстройбанка СССР, и связан изначально с компанией «Славнефть». После смены состава акционеров в 2013 в банке было принято решение о проведении ребрендинга и выхода за пределы Сибири.

Акционеры: Михаил Гребешев (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%).



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