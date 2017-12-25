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ПАО Банк Югра

Финансы, Банки

Общая информация

Банк был основан в 1990 году на основе отделения Промстройбанка СССР, и связан изначально с компанией «Славнефть». После смены состава акционеров в 2013 в банке было принято решение о проведении ребрендинга и выхода за пределы Сибири.

Акционеры: Михаил Гребешев (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Декабристов,100
  • Телефон: (843) 567-12-09
  • Email: info@jugra.ru
  • Сайт: www.jugra.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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