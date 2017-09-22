Общественная молодежная палата при Госсовете РТ
Общая информация
Общественная молодежная палата при Государственном Совете Республики Татарстан была образована в 2004 году как совещательный консультативный орган при Государственном Совете Республики Татарстан.
Основными задачами работы палаты является:
• Участие в деятельности комитетов Государственного Совета по подготовке к рассмотрению Государственным Советом законопроектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
• Содействие в представлении инициатив молодых граждан при разработке проектов законов Республики Татарстан и республиканских целевых программ, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
• Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области прав и законных интересов молодежи.
• Осуществление общественного контроля за реализацией законодательства в области защиты прав и законных интересов молодежи на территории Республики Татарстан.
• Проведение в молодежной среде просветительской и разъяснительной работы, направленной на повышение правовой культуры молодежи и формирование активной гражданской позиции.
• Изучение мнения молодых граждан о деятельности органов государственной власти Республики Татарстан по реализации государственной молодежной политики.
• Осуществление постоянного взаимодействия с международными, общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными молодежными и детскими общественными объединениями в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых идей и инициатив, обмена опытом.
• Представление интересов молодежи Республики Татарстан в системе молодежного парламентского движения в Российской Федерации.
• Осуществление других функций, соответствующих основным задачам Общественной молодежной палаты и не противоречащих законодательству.
Руководитель - Суфияров Ильдар Ильфатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, площадь Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-63
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/organization/molod/struktura
Дата последнего обновления: 22.09.2017