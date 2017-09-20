Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по РТ

Общая информация

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Татарстан создан в 2005 году. К настоящему времени в республике функционирует 22 подразделения филиала, которые развернули работу по первичной технической инвентаризации объектов недвижимости в районах и городах республики.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Татарстан имеет аккредитацию на осуществление технического учёта и технической инвентаризации объектов капитального строительства, лицензии на осуществление оценочной, картографической и геодезической деятельности.



Услуги, оказываемые Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по РТ:



- Техническая инвентаризация

- Работа по земельным участкам

- Оценочная деятельность

- Проектирование

- Инженерные изыскания

- Реставрация объектов культурного наследия

- Техническая экспертиза состояния зданий, строений и сооружений

- Строительство объектов недвижимости

Руководитель - Максимов Александр Иванович

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