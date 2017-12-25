ПАО Уральский банк реконструкции и развития

Общая информация

Банк создан в сентябре 1990 года как Кооперативный Банк Развития Кооперации, позже был переименован в Уральский Банк Реконструкции и Развития. В соответствии с решением общего собрания акционеров в 2014 году наименование банка изменено на ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

Акционеры: основной владелец и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин (29,99%), руководитель Новгородского металлургического завода (входит в состав РМК) Александр Семкин (19,99%), Владимир Печененко (19,99%), Сергей Скубаков (15,86%), Ирина Гайворонская (13,28%), на миноритариев приходится 0,89% акций.



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