АО АКБ Трансстройбанк
Общая информация
Банк был основан в 1994 году. Ранее входил в холдинг Балтийской строительной компании (БСК). С 2006 года после смены акционеров основным направлением банка становится финансирование проектов в сфере недвижимости.
Акционеры: президент, член совета директоров банка Петр Читипаховян, ( 85,22%). Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), вице-президенту по строительному комплексу ОАО «РЖД» Олегу Тони (3,22%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (1,54%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%), супруге Граата Арзуманяна Ирине Степняковой (0,13%), а также миноритариям (1,57%).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: К.Маркса,6
- Телефон: (843) 210-02-12
- Email: client@transstroybank.ru
- Сайт: www.transstroybank.ru -
Дата последнего обновления: 25.12.2017