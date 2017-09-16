ФГУП «Главный радиочастотный центр», Управление по РТ

Общая информация

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» было создано в 2000 году. В настоящее время данный отраслевой экспертный центр, обеспечивающий выполнение задач и функций, возложенных на радиочастотную службу Федеральным законом «О связи» и постановлением Правительства РФ «О радиочастотной службе», а также сопровождение контрольно-надзорных и регуляторных функций Роскомнадзора по основным направлениям его деятельности в области связи и в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций.

ФГУП «ГРЧЦ» входит в состав радиочастотной службы, находящейся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).



Руководитель в РТ - Царев Леонид Сергеевич

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