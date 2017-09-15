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Приемная Президента РФ в Татарстане

Органы федеральной власти

Общая информация

Приемная Президента РФ - орган государственного значения, формирование которого обусловлено необходимостью обеспечения качественной работы лидера страны и проведения контролирующих мероприятий за исполнением принятых им решений.

Руководитель в РТ - Галимарданова Альбина Раисовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
  • Телефон: (843) 221-80-36
  • Email: 2009-2012@mail.ru

Дата последнего обновления: 15.09.2017

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