Приемная Президента РФ в Татарстане
Органы федеральной власти
Общая информация
Приемная Президента РФ - орган государственного значения, формирование которого обусловлено необходимостью обеспечения качественной работы лидера страны и проведения контролирующих мероприятий за исполнением принятых им решений.
Руководитель в РТ - Галимарданова Альбина Раисовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
- Телефон: (843) 221-80-36
- Email: 2009-2012@mail.ru
Дата последнего обновления: 15.09.2017