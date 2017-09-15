Отдел государственной фельдъегерской службы РФ в г. Казани

Общая информация

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации – это специальный орган исполнительной власти, основной функцией которого является обеспечение фельдъегерской связи.Государственная фельдъегерская служба - профессиональная структура, на которую возложено выполнение серьёзных функций, имеющих государственную важность. Фельдъегерская служба относится к тем немногим ведомствам, деятельность которых регулируется непосредственно Президентом РФ напрямую.

К числу органов (служб), секретная корреспонденция которых всегда доставляется фельдъегерями, относятся:

Президент Российской Федерации;

прокуратура РФ;

органы государственной власти, федеральные органы государственной власти;

администрации военных и секретных промышленных объектов;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство обороны Российской Федерации;

Федеральная служба охраны;

Федеральная служба безопасности.



В систему ГФС России входят:

центральный аппарат;

территориальные органы;

подведомственные организации.

Руководитель в РТ - Вальшеков Айрат Альвертович

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