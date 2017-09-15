Отдел государственной фельдъегерской службы РФ в г. Казани
Общая информация
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации – это специальный орган исполнительной власти, основной функцией которого является обеспечение фельдъегерской связи.Государственная фельдъегерская служба - профессиональная структура, на которую возложено выполнение серьёзных функций, имеющих государственную важность. Фельдъегерская служба относится к тем немногим ведомствам, деятельность которых регулируется непосредственно Президентом РФ напрямую.
К числу органов (служб), секретная корреспонденция которых всегда доставляется фельдъегерями, относятся:
Президент Российской Федерации;
прокуратура РФ;
органы государственной власти, федеральные органы государственной власти;
администрации военных и секретных промышленных объектов;
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство обороны Российской Федерации;
Федеральная служба охраны;
Федеральная служба безопасности.
В систему ГФС России входят:
- центральный аппарат;
- территориальные органы;
- подведомственные организации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Макаренко, 6
- Телефон: (843) 272-33-22
- Email: kazan@gfs.ru
Дата последнего обновления: 15.09.2017