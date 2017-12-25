АО Банк Союз

Общая информация

Банк был создан в 1993 году. В 1999 году после приобретения ОСАО «Ингосстрах» был переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2003 году к АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений.

Акционеры: итальянская страховая и финансовая группа General* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.



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