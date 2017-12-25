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АО Банк Союз

Финансы, Банки

Общая информация

Банк был создан в 1993 году. В 1999 году после приобретения ОСАО «Ингосстрах» был переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2003 году к АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений.

Акционеры: итальянская страховая и финансовая группа General* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ямашева,54
  • Телефон: (843) 233-01-72
  • Email: info@banksoyuz.ru
  • Сайт: www.banksoyuz.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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