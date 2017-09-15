Отдел водных ресурсов по РТ
Общая информация
Отдел водных ресурсов по Республике Татарстан – структурное подразделение Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов,осуществляющее функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории Республики Татарстан.
На территории региона отделом решаются следующие задачи:
- Обеспечение подготовки и реализации мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов , предупреждению и ликвидации негативного воздействия вод;
- Предоставление прав пользования водными объектами, находящимися в федеральной собственности;
- Участие в разработке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов, составление прогнозов состояния водных ресурсов, перспективного использования и охраны водных объектов;
- Участие в организации разработки и осуществлении противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, предотвращению загрязнения вод;
- Оказание государственных услуг по предоставлению информации, связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся в федеральной собственности;
- Участие в формировании и ведение территориальных разделов информационных систем и баз данных ).
Руководитель - Салихов Айдар Раифович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 50
- Телефон: (843) 295-78-02
- Email: otdel.nvbvu@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.09.2017