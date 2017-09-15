Отдел водных ресурсов по РТ

Общая информация

Отдел водных ресурсов по Республике Татарстан – структурное подразделение Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов,осуществляющее функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории Республики Татарстан.

На территории региона отделом решаются следующие задачи:

- Обеспечение подготовки и реализации мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов , предупреждению и ликвидации негативного воздействия вод;

- Предоставление прав пользования водными объектами, находящимися в федеральной собственности;

- Участие в разработке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов, составление прогнозов состояния водных ресурсов, перспективного использования и охраны водных объектов;

- Участие в организации разработки и осуществлении противопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию и установлению водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, предотвращению загрязнения вод;

- Оказание государственных услуг по предоставлению информации, связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся в федеральной собственности;

- Участие в формировании и ведение территориальных разделов информационных систем и баз данных ).

Руководитель - Салихов Айдар Раифович

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