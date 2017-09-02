Управление контроля и антикоррупционной работы г.Казани
Общая информация
Управление осуществляет контроль за своевременным и полным исполнением поручений Мэра г.Казани, Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, вышестоящих органов и должностных лиц, а также рассмотрением письменных и устных обращений граждан и юридических лиц. Кроме того, занимается реализацией антикоррупционной политики в г.Казани, организацией работы по профилактике террористической деятельности и правонарушений.
Руководитель - Тощева Елена Анатольевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул.Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-17-17
- Email: Elena.Toshheva@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page207.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017