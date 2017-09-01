Татарское Республиканское управление инкассации
Общая информация
Более 20 лет Татарское Республиканское Управление инкассации оказывает услуги по инкассации и перевозке ценностей в Республике Татарстан. Являясь подраздлением Российского Объединеия инкассации Центрального Банка России, включает в себя 20 участков и строит свою работу по исполнению инструкций Центрального Банка России и Указа Президента Республики Татарстан "О мерах по усилению борьбы с налоговыми правонарушениями в сфере внебанковского оборота наличных денежных средств."
Татарское управление инкассации в настоящее время входит в первую тройку крупнейших среди 78 управлений РОСИНКАС России.
Также Татарское РУИ тесно сотрудничает со многими крупными предприятиями Республики Татарстана, в их числе:
1) ЗАО ВТБ-24
2) ОАО АИКБ "Татфондбанк"
3) ООО "Татнефть АЗС Центр"
4) УФПС "Татарстан Почтасы" - филиал ФГУП "Почта России"
5) ОАО АБ "Девон-Кредит"
6) ОАО "Альфа банк"
7) ЗАО "Райффайзенбанк"
8) ОАО РЖД "Горьковская железная дорога"
9) ОАО "Ак Барс" Банк и другие.
На сегодняшний день Управление располагает всем необходимым: высококвалифицированными кадрами, бронированным транспортом, нарезным боевым оружием (в том числе автоматическое) и мобильными радиостанциями. Управлеие ведет обслуживания своих клиентов практически круглосуточно и на любых расстояниях.
Руководитель - Вахитов Васим Хузаянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Седова, 16
- Телефон: (843) 272-27-30
- Email: Tataria@Rosinkas.ru
- Сайт: http://inkas.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 01.09.2017