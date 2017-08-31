ГУ «ДИП на территории промышленной площадки «Алабуга»
Общая информация
Промышленная площадка "Алабуга" располагается на федеральной автодороге М7 "Москва - Казань - Уфа - Челябинск". Через глубоководную транспортную систему обеспечен доступ к Черному и Балтийскому морям с апреля по ноябрь месяцы.
С целью повышения инвестиционной привлекательности данной территории Правительством Республики Татарстан создана Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки "Алабуга". Дирекция призвана формировать на территории промышленной площадки "Алабуга" максимально благоприятный правовой, инвестиционный и налоговый режим.
На территории промышленной площадки "Алабуга" осуществляют производственную деятельность более 40 предприятий, из которых 11 являются, в соответствии с законодательством Республики Татарстан, субъектами инвестиционной деятельности, в том числе:
- ОАО ''ПО ЕлАЗ'';
- ООО ''Торговый Дом МТЗ-ЕлАЗ'';
- ООО ''ЭФТЕК (Елабуга)'';
- ООО ''ТИС'';
- ООО ''РИТ-ПРОМ'';
- ООО ''Тимер'';
- ООО ''Автомастер'';
- ООО ''КАРСА'';
- ООО ''ЕлТОНС'';
- ООО ''Группа компаний Премьер-лизинг'';
- ООО ''Премьер-лизинг''.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423603, г. Елабуга, просп. Нефтяников, 1
- Телефон: (85557) 5-58-56
- Email: fez@alabuga.biz
- Сайт: http://www.alabuga.biz
Дата последнего обновления: 31.08.2017