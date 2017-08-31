ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан»
Общая информация
ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» создано в 2008 году в рамках постановления № 656 «О противопожарной службе Республики Татарстан».
Структура противопожарной службы включает в себя аппарат управления государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» и 7 отрядов дислоцированных в г.Казань, г.Набережные Челны, г.Нижнекамск, г.Альметьевск, г.Чистополь, п.г.т. Богатые Сабы, п.г.т. Апастово. В состав отрядов входят от 13 до 17 пожарных подразделений. Данные подразделения рассредоточены в населенных пунктах республики всех 43-х муниципальных районах Республики Татарстан. Финансирование противопожарной службы Республики Татарстан осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Основными задачами подразделений противопожарной службы республики являются профилактика пожаров, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.
Руководитель - Шамратов Фарит Халитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, г. Казань, ул. Поперечно-Базарная, 74
- Телефон: (843) 518-94-76
- Email: guport2008@mail.ru
- Сайт: http://guport.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 31.08.2017