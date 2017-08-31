Департамент по управлению жилищным фондом
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Департамент по управлению жилищным фондом» является подведомстенным учреждением Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Учреждение занимается управлением недвижимым имуществом.
Руководитель - Николаев Юрий Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 12д
- Телефон: (843) 515-37-61
- Сайт: http://mzio.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017