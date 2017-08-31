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Департамент по управлению жилищным фондом

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Департамент по управлению жилищным фондом» является подведомстенным учреждением Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Учреждение занимается управлением недвижимым имуществом.

Руководитель - Николаев Юрий Михайлович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 12д
  • Телефон: (843) 515-37-61
  • Сайт: http://mzio.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 31.08.2017

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