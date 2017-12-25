ООО Русфинанс Банк

Общая информация

Банк был учрежден в 1992 году под наименованием «Промэк-Банк».В 2005 году после покупки французской финансовой группы Societe Generale название банка было изменено на ООО «Русфинанс Банк».

Единственным собственником является Росбанк, контрольный пакет которого, в свою очередь, принадлежит Societe Generale (более 99,4% акций).



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