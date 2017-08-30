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Центральная специализированная инспекция аналитического контроля

Гос. ведомства

Общая информация

Инспекция создана в 1998 году .

В задачу Органа входят аккредитация на техническую компетентность и независимость аналитических лабораторий (центров), осуществляющих производственный экоаналитический контроль природных, питьевых, сточных вод, атмосферных осадков, снежного покрова; атмосферного воздуха и промышленных выбросов; почвы, донных отложений, активного ила, отходов; нефти и нефтепродуктов по экологически значимым параметрам.

Руководитель - Сафиуллина Хадича Маратовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г.Казань, Космонавтов, 59
  • Телефон: (843) 291-05-84
  • Email: Hadicha.Safiullina@tatar.ru
  • Сайт: http://eco.tatarstan.ru/structure/list.htm?department_id=252

Дата последнего обновления: 30.08.2017

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