Центральная специализированная инспекция аналитического контроля
Общая информация
Инспекция создана в 1998 году .
В задачу Органа входят аккредитация на техническую компетентность и независимость аналитических лабораторий (центров), осуществляющих производственный экоаналитический контроль природных, питьевых, сточных вод, атмосферных осадков, снежного покрова; атмосферного воздуха и промышленных выбросов; почвы, донных отложений, активного ила, отходов; нефти и нефтепродуктов по экологически значимым параметрам.
Руководитель - Сафиуллина Хадича Маратовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г.Казань, Космонавтов, 59
- Телефон: (843) 291-05-84
- Email: Hadicha.Safiullina@tatar.ru
- Сайт: http://eco.tatarstan.ru/structure/list.htm?department_id=252
Дата последнего обновления: 30.08.2017