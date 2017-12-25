Список компаний

АО Банк Русский Стандарт

Финансы, Банки

Общая информация

Банк был основан в 1993 году под наименованием «Агрооптторг». В 1999 году после покупки банка владельцем водочного бренда Рустамом Тарико кредитная организация была переименована в «Русский Стандарт».

Основным акционером банка является председатель совета директоров Рустам Тарико (78,10%), еще 21,90% акций принадлежит самому банку через схему кольцевого владения.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Чистопольская,33
  • Телефон: 8 (800) 200-62-00
  • Email: bank@rsb.ru
  • Сайт: www.rsb.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам