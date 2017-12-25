АО Банк Русский Стандарт
Финансы, Банки
Общая информация
Банк был основан в 1993 году под наименованием «Агрооптторг». В 1999 году после покупки банка владельцем водочного бренда Рустамом Тарико кредитная организация была переименована в «Русский Стандарт».
Основным акционером банка является председатель совета директоров Рустам Тарико (78,10%), еще 21,90% акций принадлежит самому банку через схему кольцевого владения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чистопольская,33
- Телефон: 8 (800) 200-62-00
- Email: bank@rsb.ru
- Сайт: www.rsb.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017