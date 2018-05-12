Дирекция региональной АИУС минтранса РТ
Общая информация
Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы минтранса РТ было организованно в 2004 году для организации разработки и управления проектом создания «Региональной автоматизированной информационно-управляющей системы МТДХ РТ».
Изначально Дирекция была ориентированна на поэтапное и комплексное решение вопросов информатизации дорожно — транспортной отрасли республики и информационной поддержки проведения государственной политики в дорожно — транспортной сфере.
В комплексный план Министерства подготовлен комплекс предложений по информатизации дорожно-транспортного комплекса РТ и разработке, включению или интеграции в состав ИСУ МТДХ РТ автоматизированных систем по следующим направлениям:
— разработка и внедрение системы контроля и управления движением на автодорогах- создание на базе функционирующего Центра диспетчеризации автобусов информационно-аналитического ситуационного Центра по контролю и управлению дорожной обстановкой;
— разработка и внедрение автоматизированной системы оперативного управления дорожно-строительными работами республики с использованием АС «Мониторинг» и автоматизированной системы контроля и управления движением на автодорогах;
— разработка и внедрение автоматизированной системы продажи билетов и туристическо-экскурсионного обслуживания на речном транспорте;
— разработка и внедрение системы контроля доступа на автобусном и речном пассажирском сообщении с использованием турникетных зон, штрих-кодирования проездных билетов, автоматической регистрации электронных билетов и интеграции с автоматизированными системами продажи и бронирования билетов на автобусное и речное сообщение;
— обеспечение информационно-технологической поддержки проведение конкурсов на обслуживание автобусной маршрутной сети республики с использованием истории обслуживания каждым перевозчиком.
Руководитель — Садыков Айрат Халитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, 31а
- Телефон: (843) 291-91-08
- Email: aiusrt@mail.ru
- Сайт: http://aius.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.05.2018