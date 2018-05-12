Дирекция региональной АИУС минтранса РТ

Общая информация

Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы минтранса РТ было организованно в 2004 году для организации разработки и управления проектом создания «Региональной автоматизированной информационно-управляющей системы МТДХ РТ».

Изначально Дирекция была ориентированна на поэтапное и комплексное решение вопросов информатизации дорожно — транспортной отрасли республики и информационной поддержки проведения государственной политики в дорожно — транспортной сфере.

В комплексный план Министерства подготовлен комплекс предложений по информатизации дорожно-транспортного комплекса РТ и разработке, включению или интеграции в состав ИСУ МТДХ РТ автоматизированных систем по следующим направлениям:

— разработка и внедрение системы контроля и управления движением на автодорогах- создание на базе функционирующего Центра диспетчеризации автобусов информационно-аналитического ситуационного Центра по контролю и управлению дорожной обстановкой;

— разработка и внедрение автоматизированной системы оперативного управления дорожно-строительными работами республики с использованием АС «Мониторинг» и автоматизированной системы контроля и управления движением на автодорогах;

— разработка и внедрение автоматизированной системы продажи билетов и туристическо-экскурсионного обслуживания на речном транспорте;

— разработка и внедрение системы контроля доступа на автобусном и речном пассажирском сообщении с использованием турникетных зон, штрих-кодирования проездных билетов, автоматической регистрации электронных билетов и интеграции с автоматизированными системами продажи и бронирования билетов на автобусное и речное сообщение;

— обеспечение информационно-технологической поддержки проведение конкурсов на обслуживание автобусной маршрутной сети республики с использованием истории обслуживания каждым перевозчиком.



Руководитель — Садыков Айрат Халитович

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