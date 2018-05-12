Дирекция муниципального заказа г. Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Представительный орган МО г. Казани. Создано в целях эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при размещении заказов для муниципальных нужд.
Руководитель — Багаутдинов Рафаиль Абдуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 38/5
- Телефон: (843) 264-50-88
- Email: dmz-kazan@mail.ru
- Сайт: www.mzkazan.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018