АО ОТП Банк

Общая информация

ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group). До 1994 банк назывался Инвестсбербанк. В 2008 году был переименован в «ОТП Банк».

Венгерский OTP Bank контролирует 97,88% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены между прочими акционерами, доля каждого из которых не превышает 1%.



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