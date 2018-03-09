АО ОТП Банк
Общая информация
ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group). До 1994 банк назывался Инвестсбербанк. В 2008 году был переименован в «ОТП Банк».
Венгерский OTP Bank контролирует 97,88% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены между прочими акционерами, доля каждого из которых не превышает 1%.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Салимжанова,21
- Телефон: (843) 567-21-07
- Email: В основном работает по таким направлениям розничного бизнеса, как POS-кредитование, кредитные карты, кредиты наличными, прием вкладов населения
- Сайт: www.otpbank.ru
Дата последнего обновления: 09.03.2018