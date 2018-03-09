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АО ОТП Банк

Финансы, Банки
АО ОТП Банк Фото: www.tatbank.ru

Общая информация

ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group). До 1994 банк назывался Инвестсбербанк. В 2008 году был переименован в «ОТП Банк».

Венгерский OTP Bank контролирует 97,88% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены между прочими акционерами, доля каждого из которых не превышает 1%.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Салимжанова,21
  • Телефон: (843) 567-21-07
  • Email: В основном работает по таким направлениям розничного бизнеса, как POS-кредитование, кредитные карты, кредиты наличными, прием вкладов населения
  • Сайт: www.otpbank.ru

Дата последнего обновления: 09.03.2018

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