ООО Завод металлической кровли
Промышленность, Тяжелая промышленность
Общая информация
Компания работает на рынке Татарстана с 2001 года. Предприятие оснащено современным оборудованием для изготовления профнастила марок С8, С9, С15, С21, С44, Н60, Н75, металлочерепицы типа «Монтеррей», доборных элементов кровли. Имеет 6 офисов продаж в Казани и Чистополе.
Руководитель — Курлыгин Сергей Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Магистральная, 21
- Телефон: (843) 278-77-31
- Email: inform@zmk-kazan.ru
- Сайт: www.zmk-kazan.ru
Дата последнего обновления: 17.02.2018