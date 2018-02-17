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ООО Завод металлической кровли

Промышленность, Тяжелая промышленность
ООО Завод металлической кровли

Общая информация

Компания работает на рынке Татарстана с 2001 года. Предприятие оснащено современным оборудованием для изготовления профнастила марок С8, С9, С15, С21, С44, Н60, Н75, металлочерепицы типа «Монтеррей», доборных элементов кровли. Имеет 6 офисов продаж в Казани и Чистополе.

Руководитель — Курлыгин Сергей Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Магистральная, 21
  • Телефон: (843) 278-77-31
  • Email: inform@zmk-kazan.ru
  • Сайт: www.zmk-kazan.ru

Дата последнего обновления: 17.02.2018

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