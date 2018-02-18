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ЗАО Казаньвторцветмет

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

ЗАО «Казаньвторцветмет» является правопреемником Казанского арендного предприятия «Вторцветмет», основанного в 1936 году.Производственные мощности предприятия сегодня позволяют перерабатывать до 100 тысяч тонн цветных металлов в год. В 2012 году предприятие было ликвидировано.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Складская, д.4
  • Телефон: (843) 278-36-71
  • Email: cvetmet@i-set.ru
  • Сайт: www.skaz-m.ru

Дата последнего обновления: 18.02.2018

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