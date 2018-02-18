ЗАО Казаньвторцветмет
Промышленность, Тяжелая промышленность
Общая информация
ЗАО «Казаньвторцветмет» является правопреемником Казанского арендного предприятия «Вторцветмет», основанного в 1936 году.Производственные мощности предприятия сегодня позволяют перерабатывать до 100 тысяч тонн цветных металлов в год. В 2012 году предприятие было ликвидировано.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Складская, д.4
- Телефон: (843) 278-36-71
- Email: cvetmet@i-set.ru
- Сайт: www.skaz-m.ru
Дата последнего обновления: 18.02.2018