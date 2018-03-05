АО АКБ Новикомбанк

Общая информация

Банк был основан в 1993 году в форме ТОО Московским концерном «Мостекс» (текстильная промышленность), Межотраслевым научно-исследовательским центром оптико-физических исследований, Конструкторским бюро «Лира», Государственным академическим народным оркестром им. Осипова, Корпорацией «Центр», компаниями «Нафтам», «Мультичип русские технологии», «Сансет», «Гавер» и «Релакс». С весны 1999-го — функционирует в форме закрытого акционерного общества.

С момента основания и до сегодняшнего дня основным направлением деятельности АО «АКБ «Новикомбанк» является финансовая поддержка реального сектора российской экономики. Основной источник фондирования — средства корпоративных клиентов. Банк отличается низкой зависимостью от средств физических клиентов.

Сиюля 2016 года «Ростех» довел свою долю в Новикомбанке до 100% и на текущий момент является полноправным собственником кредитной организации.



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Руководитель в Казани





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