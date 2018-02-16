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ЗАО Химтраст

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ЗАО Химтраст

Общая информация

Компания основана в 1993 году. Специализируемся в разработке и производстве компонентов для эластичных и жёстких пенополиуретанов. Основные клиенты – это средние и малые производители ППУ. На предприятии есть научно-производственная лаборатория, в которой получают готовые изделия ППУ и проверяем физико-технические параметры.

Руководитель — Еганов Владимир Федорович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ», производственная база ЗАО «Химтраст»
  • Телефон: (8555) 49-80-16
  • Email: info@himtrust.ru
  • Сайт: www.himtrust.ru

Дата последнего обновления: 16.02.2018

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