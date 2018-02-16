ЗАО Химтраст
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания основана в 1993 году. Специализируемся в разработке и производстве компонентов для эластичных и жёстких пенополиуретанов. Основные клиенты – это средние и малые производители ППУ. На предприятии есть научно-производственная лаборатория, в которой получают готовые изделия ППУ и проверяем физико-технические параметры.
Руководитель — Еганов Владимир Федорович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ», производственная база ЗАО «Химтраст»
- Телефон: (8555) 49-80-16
- Email: info@himtrust.ru
- Сайт: www.himtrust.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2018