ООО ТИСА-Л
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания ООО «Тиса-Л» создана 1990 году. Компания располагает собственной производственной базой, включающей в себя десятки единиц литейного и механообрабатывающего оборудования.
Руководитель — Ланцев Анатолий Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Ресурсный проезд, 16.
- Телефон: (8552) 44-37-47
- Email: tisa-l@mail.ru
- Сайт: www.tisa-l.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2018