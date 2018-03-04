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ООО ТИСА-Л

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО ТИСА-Л

Общая информация

Компания ООО «Тиса-Л» создана 1990 году. Компания располагает собственной производственной базой, включающей в себя десятки единиц литейного и механообрабатывающего оборудования.

Руководитель — Ланцев Анатолий Сергеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Ресурсный проезд, 16.
  • Телефон: (8552) 44-37-47
  • Email: tisa-l@mail.ru
  • Сайт: www.tisa-l.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2018

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