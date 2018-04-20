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ООО НТЦ Компас

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО НТЦ Компас

Общая информация

Научно-технический центр «Компас» основан в 1991 году как производственно-инжиниринговая компания.Сегодня компания — лидер в России по разработке и производству коллоидных продуктов на основе SiO2, Al2O3.

Линейка продуктов, выпускаемая на производстве НТЦ «Компас», известна и востребована передовыми литейными, химическими, металлургическими, нефтеперерабатывающими, строительными предприятиями России.

Руководитель — Зотов Николай Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Габдуллы Тукая, д.125
  • Телефон: (843) 267-65-36
  • Email: compass.chiefgeneral@gmail.com
  • Сайт: www.compass-kazan.ru

Дата последнего обновления: 20.04.2018

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