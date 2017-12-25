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ООО Средневолжская промышленно-торговая компания

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Компания осуществляет свою деятельность с сентября 2000 года.Основное направление работы компании — осуществление поставок:

1) Химических материалов предприятиям различных отраслей промышленности: -Кожевенной, меховой и текстильной. -Деревообработке. -Стекольной. -Бумажной. -Производстве синтетических моющих средств. -Машиностроение. -Нефтяная и газовая. -Металлообработке.

2) Химические материалы-полупродукты, аналитические реагенты, химическое сырье используемое в различных отраслях промышленности.

3) Готовые кожи, меховой полуфабрикат и меховые изделия.

4) Логистика. Доставка груза до «двери».

Руководитель — Мустаева Рузиля Галимзяновна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Н. Ершова 57 «Б»
  • Телефон: (843)295-47-64
  • Сайт: srednevolzhskaya-promyshlenno-torgovaya-kompaniya.tiu.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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