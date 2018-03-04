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ГК Политруб

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ГК Политруб

Общая информация

Группа компаний «Политруб» состоит изголовного предприятия «ИНТЕР-ПОЛИТРУБ» и дочернего предприятия«ПОЛИТРУБ». Компания основана в 1992 году. Производство осуществляется на технологическом оборудовании ведущих мировых производителей (Германия, Австрия, Италия).

Руководитель — Салахов Мавзир Шакирович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, БСИ, а/я 35
  • Телефон: (8552) 45-19-92
  • Сайт: www.politrub.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2018

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