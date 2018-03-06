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ООО Lakko

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Lakko

Общая информация

Компания осуществляет свою деятельность с 1996 года. На данный момент производит более 700 наименований лакокрасочной продукции и декоративных покрытий. На предприятии действуют 2 оснащенные лаборатории, аттестованные ФГУ «ТатЦСМиС».

Руководитель — Сафаров Асхат Равкатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Восстания, 100, зд. 32а
  • Телефон: (843) 212-51-51
  • Email: lakko-kazan@yandex.ru
  • Сайт: www.kraski-lakko.ru

Дата последнего обновления: 06.03.2018

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