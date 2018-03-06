ООО Lakko
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания осуществляет свою деятельность с 1996 года. На данный момент производит более 700 наименований лакокрасочной продукции и декоративных покрытий. На предприятии действуют 2 оснащенные лаборатории, аттестованные ФГУ «ТатЦСМиС».
Руководитель — Сафаров Асхат Равкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100, зд. 32а
- Телефон: (843) 212-51-51
- Email: lakko-kazan@yandex.ru
- Сайт: www.kraski-lakko.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2018