ООО ПП КАМА-САКС

Общая информация

В 1997 году после решения учредителей ОАО «Химзавод Л.Я. Карпова» и фирмы «Сторсак Холдинг ЛТД» с целью создания предприятия по производству тканых полипропиленовых мешков было создано ООО «Кама-Сакс». С целью увеличения выпуска мешков в 1999 году было организовано 2- е производство – ООО «Тойма – Пласт». В 2001году путем слияния двух этих предприятий образовалось новое предприятие ООО ПП «Кама-Сакс».

Руководитель — Атаев Тачдурды Азизович.

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