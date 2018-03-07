ООО ПП КАМА-САКС
Общая информация
В 1997 году после решения учредителей ОАО «Химзавод Л.Я. Карпова» и фирмы «Сторсак Холдинг ЛТД» с целью создания предприятия по производству тканых полипропиленовых мешков было создано ООО «Кама-Сакс». С целью увеличения выпуска мешков в 1999 году было организовано 2- е производство – ООО «Тойма – Пласт». В 2001году путем слияния двух этих предприятий образовалось новое предприятие ООО ПП «Кама-Сакс».
Руководитель — Атаев Тачдурды Азизович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
- Телефон: (85549) 2-22-54
- Email: kamasaks@hotmail.ru
Дата последнего обновления: 07.03.2018