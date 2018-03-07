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ООО ПП КАМА-САКС

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО ПП КАМА-САКС

Общая информация

В 1997 году после решения учредителей ОАО «Химзавод Л.Я. Карпова» и фирмы «Сторсак Холдинг ЛТД» с целью создания предприятия по производству тканых полипропиленовых мешков было создано ООО «Кама-Сакс». С целью увеличения выпуска мешков в 1999 году было организовано 2- е производство – ООО «Тойма – Пласт». В 2001году путем слияния двух этих предприятий образовалось новое предприятие ООО ПП «Кама-Сакс».

Руководитель — Атаев Тачдурды Азизович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
  • Телефон: (85549) 2-22-54
  • Email: kamasaks@hotmail.ru

Дата последнего обновления: 07.03.2018

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