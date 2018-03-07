ООО Казанский Завод РИКОС
Общая информация
История завода ОАО «РИКОС» насчитывает более 100 лет. За годы существования завод неоднократно менял название и ассортимент выпускаемой продукции, в зависимости от складывающейся ситуации в стране. В 1994 году завод был преобразован в ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (ОАО «РИКОС»).
В настоящее время смазка производится на мощностях ООО «Казанский завод «РИКОС» — смазочные материалы», на территории промышленной площадки «Призма».
Руководитель — Рейниш Виктор Павлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Крутовская, 26
- Телефон: (843) 233-33-85
- Email: info@ricospro.ru
- Сайт: www.ricospro.ru
Дата последнего обновления: 07.03.2018