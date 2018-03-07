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ООО Казанский Завод РИКОС

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Казанский Завод РИКОС Фото: www.ricospro.ru

Общая информация

История завода ОАО «РИКОС» насчитывает более 100 лет. За годы существования завод неоднократно менял название и ассортимент выпускаемой продукции, в зависимости от складывающейся ситуации в стране. В 1994 году завод был преобразован в ОАО «Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов» (ОАО «РИКОС»).

В настоящее время смазка производится на мощностях ООО «Казанский завод «РИКОС» — смазочные материалы», на территории промышленной площадки «Призма».

Руководитель — Рейниш Виктор Павлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Крутовская, 26
  • Телефон: (843) 233-33-85
  • Email: info@ricospro.ru
  • Сайт: www.ricospro.ru

Дата последнего обновления: 07.03.2018

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