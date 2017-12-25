АО Кредит Европа Банк

Общая информация

АО «Кредит Европа Банк» был основан в 1997 году, принадлежитк международной финансовой Группе FIBA. Был открыт на на базе основанного в 1994 году представительства турецкого банка «Финансбанк АШ». Российский «Финансбанк» сменил наименование на «Кредит Европа Банк» в марте 2007 года.



Основным акционером АО «Кредит Европа Банк» является Credit Europe Bank N. V. (Голландия) — 99,99 % акций.



В Казани первый филиал был открыт в 2008 году.

Руководитель казанского офиса — ...









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