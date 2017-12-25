АО Кредит Европа Банк
Общая информация
АО «Кредит Европа Банк» был основан в 1997 году, принадлежитк международной финансовой Группе FIBA. Был открыт на на базе основанного в 1994 году представительства турецкого банка «Финансбанк АШ». Российский «Финансбанк» сменил наименование на «Кредит Европа Банк» в марте 2007 года.
Основным акционером АО «Кредит Европа Банк» является Credit Europe Bank N. V. (Голландия) — 99,99 % акций.
В Казани первый филиал был открыт в 2008 году.
Руководитель казанского офиса — ...
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Московская, 17
- Телефон: (843) 233-05-70
- Сайт: www.crediteurope.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017