Список компаний

АО Кредит Европа Банк

Финансы, Банки

Общая информация

АО «Кредит Европа Банк» был основан в 1997 году, принадлежитк международной финансовой Группе FIBA. Был открыт на на базе основанного в 1994 году представительства турецкого банка «Финансбанк АШ». Российский «Финансбанк» сменил наименование на «Кредит Европа Банк» в марте 2007 года.

Основным акционером АО «Кредит Европа Банк» является Credit Europe Bank N. V. (Голландия) — 99,99 % акций.

В Казани первый филиал был открыт в 2008 году.

Руководитель казанского офиса — ...



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Московская, 17
  • Телефон: (843) 233-05-70
  • Сайт: www.crediteurope.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам