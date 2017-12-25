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ООО Мир красок

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Компания основана в 1991 году. Среди клиентов: Татэнерго, Казанский Вертолетный Завод, Судостройтельный Завод им. Горького, Казанское Моторостроительное Объединение, заводы «Элекон» и «Вакуум Маш», «Сантехприбор», КОМЗ, «Эталон», Ветолеты-МИ, Авиагаз-Союз, ГИПО, «Радиоприбор», Казанский Компрессорный Завод, НИИ Турбокомпрессор и др.

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Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: переулок Дорожный, д. 3, 4 этаж
  • Телефон: (843) 279-11-51
  • Email: kraskimir@gmail.com
  • Сайт: www.kraski-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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