ООО Мир красок
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания основана в 1991 году. Среди клиентов: Татэнерго, Казанский Вертолетный Завод, Судостройтельный Завод им. Горького, Казанское Моторостроительное Объединение, заводы «Элекон» и «Вакуум Маш», «Сантехприбор», КОМЗ, «Эталон», Ветолеты-МИ, Авиагаз-Союз, ГИПО, «Радиоприбор», Казанский Компрессорный Завод, НИИ Турбокомпрессор и др.
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Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: переулок Дорожный, д. 3, 4 этаж
- Телефон: (843) 279-11-51
- Email: kraskimir@gmail.com
- Сайт: www.kraski-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017